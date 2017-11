Spotify fortsätter att utforska sina möjligheter. Streamingtjänsten låter nu artisten Maggie Lindemann sälja sin nya sminkkollektion direkt på sin artistsida, rapporterar bland annat Techcrunch.

Honored to be the latest #McGrathMuse 💋 shop my @patmcgrathreal look on @Spotify, the first ever beauty brand to be sold through the platform 😘 and listen to a preview of my new single Obsessed in the clip below! 💄 👉 https://t.co/VhPQVBlaLt #SoObsessed pic.twitter.com/2lkIvQArif