Som en del i den kommande Android 8.1-uppdateringen kommer Android nu att få en ny batterisparfunktion som varnar för appar som drar mycket ström, rapporterar Android Police. Apparna märks ut med en röd ikon och det går även att se varför de dragit ström, hur mycket ström de dragit, samt stänga av dem.

The battery "app" on my pixel Xl on 8.1 is telling me which app is draining the battery @ArtemR @AndroidPolice pic.twitter.com/AsWRDb722f