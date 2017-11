Vi på M3.se älskar spel i alla dess slag. Det gör väldigt många andra också, och det finns en hel uppsjö med bra svenska poddar på området som vi tycker att fler borde lyssna på. Därför har vi inlett ett samarbete med några av våra favoritpoddar – däribland Trekraften Podcast, som lägger ut nya avsnitt varje vecka.

Vi har blivit illa till mods tack vare den obehaglige antagonisten i Wolfenstein II: The New Colossus vilket sedan har resulterat i lite härligt pangande av nazister. Andrew har dessutom slaktat horder av demoner i Doom till Nintendo Switch och vi diskuterar briljansen i spelets speldesign som leder oss in på tankar om vad som gör spel kul.

EA köper Respawn och Niantic utvecklar ett Harry Potter-spel till mobiltelefoner likt Pokémon Go.

Spela på!

Här lyssnar du via Podbean.

Här lyssnar du via Itunes.

Musiken i avsnittet kommer ifrån Wolfenstein II: The New Colossus och Doom.