Den uppdaterade versionen av spelet får ett uppdaterat användargränssnitt, bättre djup i bilden, förbättrad post-processing och en meny som kan skalas upp till 4K-upplösning.

Uppdateringarna är alltså rätt sparsmakade och det handlar inte om någon full HD-remake. Men utöver grundspelet ingår också Pirates of the Sword Coast, Infinite Dungeons, Wyvern Crown of Cormyr och två soundtracks. Däremot ingen av de tre expansionerna Shadows of the Undrentide, Hordes of the Underdark eller Kingmaker.

Något exakt släppdatum för Neverwinter Nights: Enchanced Edition finns ännu inte. Priset är i vilket fall satt till 20 dollar, cirka 170 kronor.