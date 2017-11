Årets julklapp 2017 är utsedd av Handels utredningsinstitut (HUI). Det skedde under morgonen och anledningen är att var tionde cykel som sålts under 2017 varit just en elcykel. Dessutom speglar valet svenskarnas miljömedvetenhet, intresse för hälsa och frihet, menar HUI. En annan anledning är att 50 procent fler cyklar såldes under 2017 jämfört med 2016.