Hur kom ni på det här kortet egentligen? Ben Brode: – Vi ville bygga ett kort enligt "high risk / high reward"-principen, som synergerar väl med redan existerande kortlekar som Dragon Priest. Med Temporus i handen måste du hitta exakt rätt tillfälle att spela honom. Det kommer krävas mycket tankeverksamhet för att lista ut vilka kort din motståndare potentiellt kan spela under sina dubbla turer - och det kan definitivt straffa dig om du inte är försiktig.

Temporus är också en drake, en monstertyp Priests redan är ganska tungt representerade inom. Har du börjat matchen som tvåa och sparat myntet du får på grund av detta kan du spela den nya 6/6-draken redan under runda 6. Malygos , en annan drake som ger +5 i spell power, känns också stekhet nu.

Japp, du läste rätt. Temporus stridsrop, som alltså träder i kraft så snart du spelar kortet, låter din motståndare spela två turer direkt efter varandra. Sedan får DU göra samma sak. Och vi trillar nästan av stolen här. Temporus, som alltså är exklusiv för Priest-klassen möjliggör en mängd tänkbara, lömska kombos som låter dig ta livet av din motståndare i ett nafs. Vi tänker främst på synergin med Inner Fire , Power Word: Shield och Divine Spirit , som med lätthet låter dig bygga upp en mastodont-minion inom loppet av två turer. Sedan är det tack och godnatt, förutsatt att motståndaren inte kommer på något motdrag innan du hinner sätta planen i verket.

Blizzards digitala samlarkortspel Hearthstone släpptes 2014 och har sedan dess lockat till sig över 70 miljoner registrerade användare. Mycket tack vare de många expansioner – såväl kortset som äventyr – som kontinuerligt släpps till spelet. Nästa stora uppdatering heter Kobolds and Catacombs och släpps i december. Bland nyheterna återfinns naturligtvis en mängd nya kort, men också ett splitter nytt äventyrsläge, tänkt att underhålla ensamspelare med bossfighter som blir svårare allt eftersom.

Vilka andra kortlekar kommer att dra mest nytta av Temporus?

Eric Del Priore: – Malygos-priests kommer kunna slunga iväg en kraftfull kombo av trollformler under sina dubbla turer. Det finns hög Doomsayer-potential för lömska board-clears och vi ser en klar synergi med Inner Fire.

Hur ska motståndaren egentligen svara när du spelar Temporus?

Eric Del Priore: – Det finns oerhört många sätt att svara på. Sitter du med ett gäng starka kort på handen kan det bli du som tar livet av din motståndare när han eller hon lägger Temporus, och inte tvärtom. Det kanske bästa sättet att klå en Temporus-spelare på är att ligga före denne när det kommer till närvaro på spelbrädet.

Hur tror ni att Temporus kommer att tas emot av fansen?

Ben Brode: – De kommer att älska honom! En "minion" som låter dig spela två turer i rad är unikt och väldigt spännande. På förhand är det alltid svårt att avgöra huruvida ett kort kommer att användas i kompetetivt spelande eller inte, men vi är säkra på att spelarna jobbar hårt för att fantisera fram spännande Temporus-kortlekar så fort expansionen är live.

Kobolds and Catacombs presenterades på Blizzards eget evenemang Blizzcon tidigare i november. Slår vi ihop såväl kortset som singleplayer-äventyr blir K&C det elfte tillägget till Hearthstone. Ben Brode och Eric Del Priore berättar att man länge varit sugna på en expansion i klassisk fantasy-stil – komplett med dungeon-crawling, rekrytering av hjältar och massvis med skatter och belöningar. Du kan ge dig in i äventyrsgrottorna hur många gånger som helst, och totalt kan du stöta på 50-talet bossar under dina eskapader.

Äntligen lite ny kärlek till ensamspelarna, eller?

Ben Brode: – Jag har gjort över 200 dungeon runs, och har fortfarande roligt med expansionen. Det är vårt mest omspelningsvänliga tillägg för ensamspelare någonsin. Äventyren blir svårare allt eftersom, och när du dör får du börja om från början.

Eric Del Priore: – Utmaningen är det som gör äventyret värt att upprepa många gånger. Den åttonde och sista bossen är fruktansvärt svår.

Ett nytt nyckelord, recruit, finns med i expansionen. Kort som är prydda med denna text låter spelaren direkt frammana ytterligare underhuggare på spelbrädet.

Hur gick tankarna kring rekryteringsmekaniken?

Eric Del Priore: – Det är också en klassisk fantasy-aspekt. Som hjälte behöver du rekrytera kompanjoner innan ett äventyr. Det ska bli väldigt intressant att se vilka kortlekar spelarna bygger kring det nya nyckelordet. Mer specifikt blir det ett grymt effektivt sätt att få ut dyrare "minions" på, vilket helt kan ändra matchbilden.

Innan Kobolds and Catacombs ens sett dagens ljus finns 1324 spelbara kort i Hearthstone. Får ni aldrig slut på idéer kring nytt innehåll?

Ben Brode: – Vi är inte ens i närheten av någon slags idétorka. Vi har material för flera år framöver, och nya tankar och idéer lyfts hela tiden av Hearthstone-teamet. Vi har dessutom en nära relation med fansen, tar till oss av deras feedback och lyssnar på deras idéer. Ett spel som utvecklas och förnyas på det här sättet kan potentiellt sett leva för evigt.