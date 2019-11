Här listar vi de erbjudanden på aktivitetsarmband och smartklockor som vi tycker är mest intressanta på nätet just nu. Vi premierar prylar vi har testat eller är riktigt sugna på att testa. Vi dubbelkollar alltid så noggrant som möjligt för att försäkra oss att det inte är en "falsk" kampanj, det vill säga att det finns konkurrenter med bättre pris.

För att inte ge sken av en större rabatt än vad det faktiskt är har vi vid ordinarie pris angett det cirkapris som andra återförsäljare säljer produkten till som lägst. Artikeln uppdateras med nya erbjudanden löpande.

Just nu finns det inga erbjudanden under just den här kategorin. Artikeln uppdateras löpande med fler erbjudanden. Fler erbjudanden inom andra kategorier hittar du här!

Senaste Apple Watch

I höstas visade Apple upp sin senaste smartklocka, med samma design som förra generationen men nu med inbyggd kompass och always on-skärm. När vi testade Apple Watch series 5 tyckte vi det var Apples bästa smartklocka hittills! Läs hela testet här!

Apple Watch series 5 (40 mm)

Kampanjpris: 5 690 kronor hos Webhallen.

Ord. pris: 5 910 kronor.

Följ prisutvecklingen hos Prisjakt här!

Apple Watch med e-sim

Apple Watch series 4 dök upp 2018, med en helt ny design med större skärm, bättre batteritid och uppgraderat chip. Nu har klockan dessutom stöd för EKG, så du kan få full koll på pulsen. Den här konfigurationen kommer dessutom med inbyggt e-sim och Apples populära armband Milanese loop.

När vi testade Apple Watch series 4 tyckte vi om skärmen och hur snabb klockan är. Läs hela testet här!

Apple Watch series 4 (40 mm) med e-sim

Kampanjpris: 6 495 kronor hos Dustinhome.

Ord. pris: 8 690 kronor.

Följ prisutvecklingen hos Prisjakt här!