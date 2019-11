Bästa pris på spelkonsoler

Här listar vi erbjudanden på de spelkonsoler som vi tycker är mest intressanta just nu. Vi premierar prylar vi har testat eller är riktigt sugna på att testa. Vi dubbelkollar alltid så noggrant som möjligt för att försäkra oss om att det inte finns konkurrenter med bättre priser. För att inte ge sken av en större rabatt än vad det faktiskt är har vi vid ordinarie pris angett det cirkapris som andra återförsäljare säljer produkten till som lägst.

Observera att många av de här kampanjerna är tidsbegränsade och att återförsäljarna ofta har begränsat med produkter att tillgå.

Artikeln uppdateras löpande med nya erbjudanden. Fler erbjudanden inom andra kategorier hittar du här!

Mest maxade Xbox – inklusive storspel!

Inga kompromisser på prestandan här inte! Xbox One X är Microsofts senaste spelkonsol, med möjlighet att spela i upp till 4k i 60fps. Just den här modellen är dessutom konfigurerad med 1 TB lagring, så du får plats med alla dina titlar. När vi testade Xbox One X blev vi imponerade av den grymma prestandan, tysta driften och hur snygg designen var. Läs vårt test här!

Xbox One X 1 TB

Kampanjpris: 3 599 kronor hos CDON (välj mellan inkl. Battlefield V, Gears of War eller Star Wars: Jedi Fallen Order.

Ord. pris: 3 699 kronor.

Följ prisutvecklingen hos Prisjakt här!

Original-Switch

Nintendo Switch fortsätter att vara en riktigt populär konsol och lär finnas på många önskelistor i vinter. Vi lär därför inte se några större rabatter på denna älskade konsol, men några slantar kan du spara genom att köpa på Black Friday i alla fall. Läs vårt test av Nintendo Switch (2017) här!

Nintendo Switch (2017)

Kampanjpris: 3 599 kronor hos CDON.

Ord. pris: 3 649 kronor.

Följ prisutvecklingen hos Prisjakt här!

Återupptäck dina Nintendo-favoriter

Finns det någonting roligare än att sätta sig ner med kompisarna och för en gemensam, nostalgisk upplevelse framför spelen vi minns? Nintendo Classic Mini NES kommer med 30 förinstallerade spel, däribland Super Mario Bro's och Mega Man 2. När vi testade Mini NES slogs vi av hur fantastiskt charmig den lilla konsolen är och hur lätt det var att komma igång och spela. Läs hela testet här!

Nintendo Classic Mini NES

Kampanjpris: 599 kronor hos CDON.

Ord. pris: 769 kronor.

Följ prisutvecklingen hos Prisjakt här!

