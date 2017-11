Huruvida det ska vara tillåtet att använda mobilen bakom ratten eller inte är en flitigt diskuterad fråga i Sverige. Nu får kanske nej-sägarna lite mer vatten på kvarnen. Två forskare vid Krannert School of Management vid Purdue-universitetet i Indiana har nämligen presenterat statistik över bilrelaterade dödsolyckor som kan härledas till Pokémon Go-spelande. Avhandlingens går under det illavarslande namnet Death by Pokémon Go och finns att läsa i sin helhet här.

Och det är ingen trevlig läsning. När mobilspelet var som hetast förra sommaren inträffade 256 fler bilolyckor än vanligt i Tippecanoe County i Indiana under en 148-dagarsperiod. Nästan hälften av olyckorna, 134 stycken, inträffade nära Pokéstops – alltså verkliga platser där spelarna kan hämta viktiga föremål och jaga fickmonster med högre effektivitet. Forskarna har också kommit fram till att åtminstone två dödsfall inte hade inträffat om offren inte suttit och spelat Pokémon bakom ratten.