Årets hårdvara

Nintendo Switch

Som många andra var vi till en början skeptiska men 2017 kom verkligen att bli Nintendos stora revansch. The Legend of Zelda: Breath of the Wild visade sig vara ett av tidernas bästa äventyr, Super Mario Odyssey det kanske mest lekfulla plattformsspelet någonsin – och själva Switch-konsolen var precis så mångsidig som vi hoppats på. Visst, prislappen kändes högt satt, men det verkade inte spela någon större roll – Switch sålde som smör och fick mängder av toppspel under året.

Pris: 3 490 kronor hos CDON.

Bubblare: Xbox One X. Läs vårt test här!

Årets raket

Playerunknown's: Battlegrounds (Xbox One, Windows)

Vad ska vi egentligen säga som inte redan har sagts kring det här fenomenet? Playerunknown's: Battlegrounds kom från ingenstans, och slog rekord efter rekord i antal spelare på Steam. Även om det kan vara svårt att tro att det kommer bli så mycket större är det inte direkt något som hindrar det. Spelet är trots allt inte ens officiellt lanserat, både konsol- och mobilversioner är på ingång, och snart landar också den första expansionen med en efterlängtad ny bana. Vi lär med andra ord bara ha sett början.

Pris: 299 kronor hos CDON.

Missa inte: Så blir du ett proffs på PUBG

Årets nyversion

Final Fantasy XII: The Zodiac Age (Playstation 4)

Det finns två titlar som alltid dyker upp när det ska snackas om det bästa Final Fantasy-spelet: Final Fantasy VI och Final Fantasy VII. Men faktum är att Final Fantasy XII nog bör vara med där uppe i toppen också. Spelet blev lite förbisett när det först dök upp till Playstation 2. I den här nyversionen hade dock Square Enix slipat bort de flesta irritationsmomenten, höjt hastigheten och förpackat allt i en grafik som såg betydligt bättre ut än när det begav sig. Och eftersom den här serien har gått lite vilse de senaste åren var Final Fantasy XII lika relevant i dag som det var när det först lanserades, för över tio år sedan.

Läs vår recension här!

Pris: 428 kronor hos CDON.

Bubblare: Mario Kart 8 Deluxe (Switch), Metroid: Samus Returs (3DS), Chrash: N Sane Trilogy (Playstation 4), Wipeout: Omega Collection (Playstation 4)

Årets besvikelse

Mass Effect: Andromeda (Playstation 4, Xbox One, pc)

Speljätten Electronic Arts har haft ett kämpigt år. Inte nog med att mikrotransaktioner närmast förstörde Star Wars: Battlefront 2 lyckades man också lansera Mass Effect: Andromeda, årets kanske mest efterlängtade spel, i halvfärdigt och superbuggigt skick. Sedan dess har man gjort sitt bästa för att sy ihop trasorna, men utan att resultatet ens blev i närheten av så bra som den här serien en gång var.

Läs vår recension här!

Pris: 349 kronor hos CDON.

Bubblare: Star Wars: Battlefront II (Playstation 4, Xbox One, Windows), Ghost Recon Wildlands (Playstation 4, Xbox One, Windows)

Årets snackis

Mikrotransaktioner och loot boxes

Visst, mikrotransaktioner och så kallade loot boxes är inte något nytt i spelvärlden, men 2017 drogs systemet till sin yttersta spets i spel som Star Wars: Battlefront II, Need for Speed: Payback, Shadow of Mordor och Call of Duty: WWII. Framför allt fick det förstnämnda bära hundhuvudet. Electronic Arts förklaring på Reddit till varför man valt att inkludera loot boxes i Star Wars: Battlefront II innebar den mest nedröstade kommentaren i forumentes historia.

Läs mer: Mikrotransaktioner har kommit för att stanna – och vi blir golvade på kuppen

Bubblare: Bergsalas prissättning av Mini Snes

Årets 10 bästa spel

Spelmässigt innebar 2017 flera spel som vi kommer att minnas ett bra tag framöver. Det här är titlarna vi på M3.se tyckte var bäst i år. Observera att återuppgivningar inte räknas in här, de har sin egen katergori ovan.

10. Tekken 7

Format: Playstation 4, Xbox One, Windows

Den närmast anrika fightingserien Tekken har pendlat en del i kvalitet under sina levnadsår. 2017 nådde dock serien sin absoluta högform igen, och bjöd på ett fantastiskt flyt, bråddjup mekanik och beroendeframkallande upplägg. Här fanns mängder med karaktär och tillräckligt med innehåll för att vi skulle hålla oss sysselsatta i flera månader.

Läs vår recension här!

Pris: 449-599 kronor hos CDON.

9. Cuphead

Format: Xbox One, Windows

Indietiteln Cuphead lät vänta på sig. Faktum är att det tog flera år från utannonseringen till att vi fick spela det. Vad vi till slut fick var ett plattformsspel som gjorde sitt yttersta för att flörta med spelhistorien, framför allt sett till utmaningen. För det här var nämligen svinsvårt. Men precis som klassikerna från 80- och 90-talet blev också belöningen stor när vi väl klarade av den där till synes omöjliga bossen.

Läs vår recension här!

Pris: 189 kronor hos CDON.

8. Nioh

Format: Playstation 4

Det var svårt att förstå i februari 2009, men From Software skapade verkligen en helt ny genre med Demon's Souls. Genom åren har flera utvecklare gjort sina egna tolkningar av konceptet, men ingen har lyckats lika bra som Team Ninja. Deras Nioh verkade vid en första anblick bara vara ett Souls-spel med samurajer, men under ytan fanns massor av detaljer som gjorde att det stod ut rejält. Här var utmaningen uppskruvad till max, speltimmarna många och bossarna imponerande.