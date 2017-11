Det första som slår oss med Moto X4 är hur snygg Lenovos nya mellanklassmobil är. Säga vad man vill om prispressade gråsvarta Moto G-telefonerna och påkostade platta Moto Z-serien, men det är inte för extra elegant och polerad yta vi vill ha dem. Visst får vi kvalitetskänsla, men inte direkt lyxvibbar.

Nya Moto X4 lånar friskt i designelement från både Samsung Galaxy S8 och Huaweis Honor-serie. Vi pratar om en mjukt avrundad 5,2-tumstelefon med välvd glasbaksida och pärlemorglans under glaset både fram- och baktill, och i aluminiumramen runtom.

Moto X4 är varken superlätt eller supertunn. Åtta millimeter är den om vi bortser från den utstickande kameran.

Kolsvart eller stålblå

Motos karakteristiska kamerapuck baktill slipper vi dock inte. Men även där har Lenovo lagt mer lite möda på att få till en snygg inramning. Moto X4 finns i tre olika färger varav den stålblå som vi testat definitivt är den som drar blickarna till sig mest. Den andra som säljs i Sverige ser ut att vara en helsvart modell. Men den blå är klart coolast.

På ena långsidan sitter tydliga – men väl små – volymknappar och på-knapp. Under skärmen sitter en fingeravtrycksläsare som är både rapp och pålitlig. I standardläge används den inte som hemknapp utan all navigering sker på skärmen, men precis som på flera andra Moto-modeller går det att ställa in så den även får den funktionen, med höger- och vänstersvep på ytan istället för extra knappar vid sidan av.

Helblanka ytor är snygga att titta på men kan givetvis dra till sig damm och fingeravtryck. Det här är heller inte en av de Moto-lurar som har den okrossbara Shattershield-skärmen. Här är det mer normal, lite varsam hantering som gäller. Däremot är den rejält vattentät med IP68-klassning, och ska alltså tåla att ta ett bad med dig.

Usb 2.0-port med typ c-kontalkt pch 3,5-millimeters hörlursuttag nertill, men ingen högtalare. Den sitter ovanligt nog på ovansidan.

Många moderna funktioner

Prismässigt hamnar Moto X4 just mellan Moto G och Moto Z-telefonerna, med en prislapp på runt 4 000 kronor. Med denfärska systemkretsen Snapdragon 630 (lanserad i maj i år) har den prestanda ett par steg under flaggskeppsnivå, men många andra intressanta egenskaper som bluetooth 5.0-stöd, snabbare 4g-uppkoppling, och snabbare ramminne än tidigare Snapdragon-kretsar. Den stödjer också nya gps-alternativet Galileo.

I våra prestandamätningar är Moto X4 drygt hälften så snabb som de allra bästa Android-lurarna just nu. Det är snabbt nog med god marginal för alla typer av vardaglig användning, och vi kan strömma högupplöst film, spela de flesta spel och navigera i stora dokument och tunga webbsidor utan större problem.

Batteritiden är också den väl godkänd, vi kan strömma Youtube- eller Netflix-film med full ljusstyrka på skärmen i över tolv timmar innan telefonen dör. Att surfa och jobba i Office-appar verkar vara lite mer krävande för Moto X4. Det verkar som om grafikkretsen är mer strömsnål än processorkärnorna. Men även för sådan användning får vi ett väl godkänt resultat.

Moto X4 har typiska, stora Moto-kameradelen. Denna gång med dubbla linser.

Ljud och bild utan större problem

Bildskärmen är en ips-panel med 1080p-upplösning, och ger klara, rena färger med hög kontrast. Möjligen är den lite aggressiv i tonen, men det kan bero på att den som standard inte är inställd för neutral färgåtergivning utan i ett läge som kallas ”lyster” som pumpar på färgmättnaden lite extra. I normalläge känns den istället aningen blek. Här hade det varit bra med manuellt reglage. Ljusstyrkan lämnar också lite att önska. I starkt solljus får vi problem med läsbarheten.

De flesta mobiler har en högtalare nedtill, medan den du har vid örat bara används vid telefonsamtal. I Moto X4 är det högtalaren på öronplats som används för både samtal, media och ringsignaler. Det fungerar övertygande bra, med fin klang i musik och bra röståtergivning när vi ringer samtal. Det är ingen direkt finess i ljudet, men bra för att vara en monohögtalare i en lite billigare mobil.

Fota brett, eller bra

Kameran är en lite udda variant. Baktill sitter det dubbla linser, där den ena sensorn är på 12 megapixlar och den andra på 8 megapixlar – och har extrem vidvinkellins. I kameraappen växlar du manuellt mellan dem.

Vidvinkelfoto är en kul idé men inte så väl genomförd här. Bilder blir onspirerat bleka.

Det är samma upplägg som i LG G6 med potential till grymma landskapsfoton, men tyvärr lyckas inte Moto X4 lika bra med slutresultatet som LG G6. Foton med den kameran blir bleka och lätt gryniga, även under vad som borde vara anständiga ljusförhållanden. Huvudsensorn med vanlig optik är klart bättre, och ger oss skarpa, snygga bilder i de flesta situationer.