För ungefär en månad sedan var det kris på internet. Användare på Twitter upptäckte då att Google inte visste hur en hamburgare såg ut och att hamburgaremojin i Android hade osten under - snarare än över - köttet.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc