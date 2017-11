För tre år sedan sjösatte Sony minimässan Playstation Experience för att avslöja nyheter om spel och annat relaterat för sin konsolserie. Årets upplaga går av stapeln lördagen den 9 december klockan 19.00 svensk tid.

Nu har Sony avslöjat schemat för det helgslånga evenemanget. Bland annat kommer vi, efter många om och men, få se nytt material från Little Big Planet-skaparna Media Molecules projekt Dreams, men även se panelsamtal med skådespelarna som medverkar i Uncharted-serien och The Last of Us 2.