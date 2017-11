I en grupptalan mot Google anklagas företaget för att ha samlat in personlig data från över 5 miljoner Iphoneanvändare i Storbritannien. Detta ska ha skett mellan 2011-2012 och då i form av webbkakor som placerats i Apples webbläsare Safari. Google anklagas för att ha kringgått Safaris sekretessinställningar för att kunna spåra användarnas internethistorik och sälja den vidare till annonsörer.

En aktionsgrupp, Google You Owe Us, har formats för att driva in ersättning för de drabbade. Gruppen leds av Richard Lloyd, som är en känd profil inom konsumenträttsfrågor i Storbritannien.

Are you an iPhone user? Google may have taken advantage of you in 2011 and 2012.



Watch this video to find out what happened and what we're going to do about it! https://t.co/1WJg6177LF pic.twitter.com/FRj1EuUsil