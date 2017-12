Care by Volvo, som tjänsten heter, är lite dyrare än ett Netflix-abonnemang. Av förklarliga skäl. Från 6 699 kronor per månaden ger dig en Volvo XC40 i 24 månader. Väljer du istället 36 månaders hyresperiod kryper kostnaden ned till 6 399 kronor per månad. I slutet av abonnemangsperioder lämnas bilen tillbaka.

Missa inte! Vårt första intryck av nya Volvo XC40: "Känns som en riktig hit”