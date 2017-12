Planerna offentliggjordes av Elon Musk på Twitter under fredagskvällen, och bekräftades sedan av honom till The Verge. Space X första flygning med den nya raketen Falcon Heavy ska bära med sig den nyligen uppvisade supersportbilen Tesla Roadster, och samtidigt spela David Bowies låt Space Oddity.

Missa inte! Se Teslas nya Roadster bränna gummi i nytt klipp

Payload will be my midnight cherry Tesla Roadster playing Space Oddity. Destination is Mars orbit. Will be in deep space for a billion years or so if it doesn’t blow up on ascent.