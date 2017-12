Bluetooth-hörlurar med aktiv brusreducering är stekhett, och stora tillverkare som Bose och Sony har länge levererat lysande produkter inom segmentet. Så även Plantronics, som med nylanserade Voyager 8200uc vill erbjuda lyxig brusreducering ihop med grym, trådlös samtalskvalitet. Om de lyckas? Jodå – det här känns som ett rimligt val för mobila kontorsarbetare som söker ett headset som klarar lite av varje utan att nödvändigtvis toppa listan inom någon specifik kategori.

Voyager 8200uc är av over ear-modell och täcker alltså hela öronen. En okulär besiktning ger ett ganska intetsägande intryck; hörlurarna är av gedigen byggkvalitet men sticker egentligen inte ut på något sätt. Bygeln är klädd i läder ovanpå och tyg på undersidan, och justeras efter huvudstorlek på sedvanligt manér. I övrigt är det mattsvart som gäller, ihop med någon slags mörk träfinish på kåpornas utseda som bryter av. Trots sitt något smala utseende är det inga problem att låta öronen omslutas av kåporna, och väl på plats sitter headsetet väldigt bekvämt – en tågresa på uppemot fyra timmar ger inget som helst skav eller annat som stör. Knappar och tryckbara ytor är stora och svåra att hamna fel med och låter dig pausa musiken, byta låt och annat vi är bekanta med vid det här laget.

Den digitala brusreduceringen är justerbar i tre lägen: Av, medel och hög. Denna hanteras via ett fysiskt reglage på vänsterkåpans baksida och är ärligt talat inte jätteimponerande. Lågfrekvent buller elimineras effektivt, men allt utöver detta tränger igenom: samtal, tangenttryckningar och bebisskrik dämpas knappt alls. Jämfört med flera andra modeller vi testat från ovanstående tillverkare står sig Voyager 8200uc slätt. Vid en tågresa är de för all del sköna att ha tillgängliga, och vi märker en tydlig ökning i buller när vi tar av oss lurarna. Är det enkom brusreducering du är ute efter finns det dock flera bättre val.

Funktionaliteten för bluetooth-samtal är däremot klockren. Genom att trycka på höger kåpa besvarar vi ett samtal och både vi och personen i andra änden upplever ljudkvalitén som riktigt vass. Detta trots att Voyager 8200uc inte har någon klassisk "bom", utan tar emot in-ljudet direkt i mikrofoner som byggts in i själva kåporna. Inte ens i bullriga utomhusmiljöer är det svårt att göra sig förstådd, och i företagets egen app PLT Hub kan du vässa samtalskvalitén ytterligare med exempelvis HD Voice. Denna funktion slukar dock batteri och bör användas sparsamt om du vill slippa ladda hörlurarna stup i kvarten.

Just batteritiden är också den av riktigt hög kaliber; det går lätt att krama ur runt 20 timmars aktivt användande, och bra mycket mer om du låter headsetet gå på halvfart. Efter att ha använt headsetet lagom mycket under ett par veckor är det svårt att dra sig till minnes de få tillfällen då vi ens behövt plugga in det i datorn för att låta batteriet ladda upp. Vill du koppla Voyager 8200uc till datorn på trådlös väg finns det en pytteliten usb-bluetoothadapter som sköter detta. Den är dock lätt att tappa bort och var svår att synka med vid ett fåtal tillfällen, men i övrigt hittar vi inget att klaga på i den kopplingen.

Voyager 8200uc klarar även musiklyssnandet med bravur, men inte heller här kan det mäta sig mer nischade hörlurar avsedda för området. Vi går igenom ett tiotal genrer och drygt 50 låtar och konstaterar att headsetet levererar en bra, nyanserad ljudbild i såväl diskant som mellanregister. För dig som uppskattar rejäl bas kan 8200uc kanske kännas lite mjäkiga och det är svårt att hitta det där skönt mullrande trycket som exempelvis ett par Marshall-lurar kan ge ifrån sig. Men hey, det är svårt att få allt.