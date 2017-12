Under ett streamingevent som hölls under måndagen, för Mega Man-seriens 30-årsjubileum, meddelade Capcom att de just nu jobbar på Mega Man 11. Spelet blir det första i Capcoms klassiska actionplattformsserie sedan Mega Man 10 släpptes 2010.

