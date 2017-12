Ny lagstiftning planeras därför i både Storbritannien och EU, som kräver att bitcoin-användare identifierar sig vid särskilda tillfällen och att misstänkta transaktioner rapporteras. Det uppger Buisness Insider via The Guardian och The Telegraph .

Antalet brott som idag involverar bitcoin ska enligt Storbritanniens Serious and Organised Cime Command ha ökat från noll per dag under början av 2016 till dussintals på daglig basis – och siffran väntas stiga ytterligare.

Förhandlingarna kring de nya regleringarna förväntas vara färdiga på EU-nivå vid slutet av 2017 eller i början av 2018.