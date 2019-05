Influencernas intåg i populärkulturen är numera en självklarhet. Pewdiepie, Clara Henry, William Spetz – allihop började de sprida sina filmer på Youtube. Är det nu du börjar dela med dig av ditt liv på sociala medier, eller bara dokumentera för egen del?

Att bära med sig en stor systemkamera när du är ute på vift är klumpigt och framför allt dyrt. Numera finns det lyckligtvis små, kompakta kameror med riktigt bra prestanda för en låg prislapp. Vi listar de tio populäraste modellerna på marknaden som vi anser ger mest prestanda för pengarna.

För att de ska passa vloggandet har samtliga kameror vridbar skärm, för de gånger du vill filma eller fota dig själv, samt nätverksuppkoppling för smidigare överföring av bilder.

Har du svårt att orientera dig i kameradjungeln? Vi reder ut begreppen på tredje sidan.

Nikon Coolpix A900: Prisvärd med topprestanda

Även mer prisvärda kameror kan ha topprestanda. A900 från Nikon har 35x optisk zoom och 20,3 megapixel. Den kan även filma i 4k-upplösning. Vill du filma med 60 bilder per sekund får du dock nöja dig med 1920x1080p.

Iso-värdet går ner till låga 80. Det här är kameran för dig som filmar mer än vad du fotar, då A900 inte fotar i raw-format. Den är inte heller optimal för dig som ofta har dåliga ljusförhållanden, då lägsta bländartal är 3,4 och iso-värdet enbart går upp till 1 600.

Sensor: CMOS 1/2,3", 20,3 MP.

Max videoupplösning: 4k (med 30 fps) eller full hd (med 60 fps).

Lins: Upp till 35x optisk zoom. Bländare mellan f/3,4-6,9

Anslutningar: Wifi, Bluetooth

Mått:113 × 66,5 × 39,9 mm

Pris: 3 490 kronor hos Dustinhome.

Olympus TG-5: Tålig kamera för äventyraren

Planerar du att vlogga från dina äventyr på höga berg, snöiga pister eller djupa vatten? TG-5 hänger med på det mesta. Den här kameran är inte bara vattentät ned till 15 meter, den ska även vara stöt-, frost- och krosstålig.

Sensor: CMOS 1/2,33", 12 MP.

Max videoupplösning: 4k (med 30 fps) eller full hd (med 60 fps).

Lins: Upp till 4x optisk zoom. Bländare mellan f/2-4,9

Anslutningar: GPS, Wifi.

Mått:113 × 66 × 31,9 mm

Pris: 3 789 kronor hos CDON.

DJI Osmo Pocket: Stabilare blir det inte

Om stabila bilder är prio nummer ett och du kan tänka dig att gå ifrån det traditionella kompaktkameraformatet, då är DJI:s nya fickkamera något för dig.

Den här lilla prylen är en kombinerad kamera och gimbal som stabiliserar bilden allt eftersom. Den inbyggda upphängningen möjliggör för helt nya coola funktioner och riktigt fina videoklipp. När vi testade kameran blev vi imponerade av bildkvaliten, stabiliteten och hur lättanvänd appen var. Läs hela testet här!

Sensor: CMOS 1/2,3", 12 MP.

Max videoupplösning: 4k (med 30 fps) eller full hd (med 60 fps).

Lins: Upp till 4x optisk zoom. Bländare f/2

Anslutningar: Nej

Mått: 28,6 × 121,9 × 36,9 mm

Pris: 3 480 kronor hos Netonnet.

Canon Powershot SX730 HS: Superzoom utan att kompromissa med prestandan

De flesta kameror med superzoom kompenserar med lite sämre upplösning, men inte SX730 HS. Den här kameran har hela 40x optisk zoom, och levererar dessutom en 20,3 megapixelkamera som filmar med 60 bilder per sekund i full hd.

Den har både wifi och bluetooth och ett iso som börjar på 80. Bländartalen är något högre på 3,3-6,9 och ISO:t slutar lite tidigare än de flesta andra på 3 200. Men för 4 000 kronor är det ändå mycket för pengarna. Dessutom tycker vi att den är en av de snyggare kompaktkamerorna.

Sensor: CMOS 1/2,3", 20,3 MP.

Max videoupplösning: Full hd (med 60 fps).

Lins: Upp till 40x optisk zoom. Bländare mellan f/3,3-6,9

Anslutningar: Wifi, Bluetooth, NFC.

Mått: 110,1 × 63,8 × 39,9 mm

Pris: 3 290 kronor hos Proshop.

Panasonic Lumix DC-TZ90 2017: Välj mellan 4k-upplösning eller 200 fps

Känns 60 bilder per sekund lite futtigt? För 4 000 kronor kan du köpa Panasonics DC-TZ90. Då kan du filma i 4k-upplösning med 30 bilder per sekund, eller varför inte i hela 200 bilder per sekund, men då med lite lägre upplösning än full hd? Den har kameran fotar dessutom i raw-format och har 20,3 megapixel. Optiska zoomen ligger på hela 30x och iso går från 80 till 3 200.

Sensor: CMOS 1/2,3", 20,3 MP.

Max videoupplösning: 4k (med 30 fps) eller full hd (med 60 fps).

Lins: Upp till 30x optisk zoom. Bländartal mellan f/3,3-6,4

Anslutningar: Wifi.

Mått: 112 × 67,3 × 41,2 mm

Pris: 3 390 kronor hos CDON.

Sony Alpha A6000: Spegellös gammal goding med fullformat

Spegellösa systemkameror kombinerar bildkvaliteten av en fullstor systemkamera med kompaktkamerans smidighet. Sonys Alpha A6000 kom 2014 och blev väl mottagen med sitt smidiga format samtidigt som den inte kompromissade med resurserna.

Det här är den perfekta kameran för dig som planerar att använda vloggkameran även till att få till de där riktigt snygga fotografierna till bloggen. Alpha A6000 är enda kameran i artikeln som har en sensor med fullformat, och i och med att det är en spegellös systemkamera kan du köpa till och byta objektiv allt eftersom. I priset ingår ett standardobjektiv.

Sensor: CMOS APS-C 23.5 x 15.6 mm (fullformat), 24,3 MP.

Max videoupplösning: Full hd (med 60 fps).

Lins: Beroende på objektiv.

Anslutningar: Wifi, NFC.

Mått: 120 × 67 × 45 mm

Pris: Från 3 690 kronor hos Prisjakt.

BONUS: Actionkamera från DJI eller Gopro

Om samtliga lösningar ovan antingen känns för klumpiga eller sköra så kanske det är bättre att satsa på en så kallad actionkamera. Dessa känns igen på sitt kompakta yttre och förmåga att klara det mesta, vare sig det är vatten, smuts eller stötar.

Länge var Gopro störst och i princip ensamma på marknaden med sin Hero-serie. När vi testade senaste tillskottet Hero 7 Black uppskattade vi de vackra HDR-bilderna och den nya elektroniska bildstabiliseringen. Läs hela testet här!

Gopro Hero 7 Black

Pris: 3 885 kronor hos Webhallen.

I dagarna avslöjade DJI sin nya Osmo Action, en liten actionkamera som är nästan kusligt lik konkurrenten Gopros Hero 7, dels i design men också i prisklass. Skillnaden är att du här får två välfungerade skärmar på såväl fram- som baksida och att den inte har samma vidvinkelobjektiv som Gopro.

DJI Osmo Action

Pris: 3 990 kronor hos Kjell och Company.