I går kväll gick årliga The Game Awards av stapeln i Los Angeles. Vanligtvis är det en rätt beskedlig tillställning där utgivare prisas för året som gått, och ett gäng nya spel utannonseras.

I år blev dock den stora snackisen Josef Fares. När den svenska spelproducenten skulle snacka om sitt kommande A Way Out passade han samtidigt på att peka fingret åt Oscars-galan, och ge en känga åt Electronic Arts (som för övrigt ger ut A Way Out).