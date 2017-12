Disney hade aldrig behövt anstränga sig. Efter närmare tio års frånvaro på vita duken var vi svältfödda på nytt Star Wars-material, och med tanke på vilken katastrofusel nivå den andra trilogin höll hade det förmodligen räckt att det spelades lite på nostalgisträngarna för att man skulle få hyllningskörerna med sig. Ändå krävs det en Star Wars-hatare av rang för att inte se att Disney på kort tid har lyckats nytolka den här, filmvärldens allra största franchise, på ett lysande sätt. Vi må inte vara ensamma om att ha klagat på att utgivningstakten känns väl hög, men vad gör det när det som hittills har varit sämst (läs Rogue One) ändå har hållit så hög kvalitet.

Med The Last Jedi är det som att Disney och Lucas Films har bestämt sig för att knäppa de sista tvivlarna på näsan. Där The Force Awakens stundtals vadade i lite väl mycket arv träffar här flörtarna tillbaka till Star Wars-historien nästan alltid rätt. Och där dialogen och de långa actionsekvenserna från Rogue One gjorde att den rullen inte riktigt höll samma nivå hela vägen in i mål är The Last Jedi en visuell berg-och-dalbana, där nya saker händer hela tiden. Det är bara är att luta sig tillbaka och låta det ske.

I alla avseenden är The Last Jedi en klassisk andrafilm. Stafettpinnen tas upp exakt där den lämnades i The Force Awakens, och våra hjältar försöker ta tillvara på den lilla strimma hopp som finns i all förtvivlan. Det är på så sätt en klassisk fortsättning av samma stuk vi sett i exempelvis Sagan om de två tornen och inte minst i Rymdimperiet slår tillbaka (låt oss återkomma till den).

The Last Jedi hoppar friskt mellan olika karaktärers öde, där lugna partier i karga landskap växlas med intensiva rymdstrider och lasersvärldsdueller. Filmen klockar in på saftiga 2,30 timmar, men det är knappast något som känns. Aldrig någonstans finns det tid för reflektion, här är det fullt ös framåt och ett rasande driv från första till sista bildruta. Och trots det känns det som att de längsta actionsekvenserna från The Force Awakens är åtminstone något nedtonade denna gång.

Med det sagt är The Last Jedi inte en perfekt film. Här finns samma överanvändning av dramaturgiska effekter vi sett i både The Force Awakens och i Rogue One, och nog är det knappast tal om något särskilt originellt verk. Dessutom känns inte alla animationer klockrena – också det ett problem som The Last Jedi har gemensamt med tidigare Star Wars-filmer. Det skär sig stundtals rejält, även om det aldrig förtar känslan.

Men nackdelarna är ändå så lätta att se förbi. Precis som The Force Awakens var en ny Episod IV är The Last Jedi denna återkomstens Rymdimperiet slår tillbaka, lika effektfull i sina vändningar, lika pampig i sin framtoning och med en lika David mot Goliat-fokuserad berättelse.