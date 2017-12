Vad innebär nätneutralitet?

Nätneutralitet innebär att all trafik ska behandlas lika på nätet, vilket förhindrar skapandet av gräddfiler till utvalda sajter och tjänster. Ett starkt regelverk kring nätneutralitet innebär också att ingen operatör har rätt att blockera, begränsa eller kräva betalt för åtkomst till innehåll på nätet. I EU slår EU-kommissionen och telekommyndigheten Berec vakt om nätneutraliteten, och i USA hanteras frågan av den federala myndigheten FCC (Federal Communications Commission).

Vad händer med nätneutraliteten i USA?

Under Obama-administrationen skapades ett nytt regelverk, Title II, för att skydda nätneutraliteten 2015. Under Donald Trump har FCC-chefen Ajit Pai meddelat att myndigheten ska rösta i frågan om att riva upp det tidigare regelverket – och detta sker den 14 december. IDG:s Marcus Jerräng gästade Morgonstudion tidigare i dag där han förklarade mer om vad som är på väg att hända i USA. Vi rekommenderar att du ser klippet här (17:45 minuter in i sändningen) för att uppdatera dig om läget.

Varför händer detta?

FCC:s Ajit Pai har sedan tillträdet i januari 2017 uttryckt skepsis mot de rådande lagarna kring nätneutralitet, som klassificerar internet som en allmännyttig verksamhet. Han anser bland annat att regelverket är gammalmodigt och hämmar tillväxten för operatörerna, som i stället borde tillåtas experimentera med sina verksamheter och erbjudanden för att driva på utveckling och tillväxt. Detta skulle ske under förutsättning att operatörerna är transparenta med sina metoder och erbjudanden.

Vad säger kritikerna om FCC:s initiativ?

Så fort planerna på att rulla tillbaka nätneutraliteten blev kända dök många kritiska aktörer upp för att värna det fria internet. Den 12 juli instiftades en särskild dag i nätneutralitetens namn, och detta föregicks av ett uppror som skrevs under av jättar som Netflix, Amazon, Facebook, Twitter, Mozilla och Google. Eftersom såväl enskilda konsumenter som de som tillhandahåller webbaserade tjänster riskerar att påverkas negativt av FCC:s linje är kritiken högljudd. Operatörernas potentiella möjlighet att styra webbtrafiken anklagas primärt för att inskränka friheten på nätet. I videon nedan går självaste skaparen av www, Tim Berners-Lee, ut med varför han stödjer nätneutraliteten:

Vad kan följderna bli?

Amerikanska internetoperatörer kan teoretiskt sett återgå till att ta betalt för, styra och begränsa åtkomsten till sajter och tjänster på nätet. Innan de nya reglerna kom 2015 var "throttling" ett välkänt koncept i USA, och bland annat Comcast har ertappats med att strypa internettrafik för vanliga konsumenter. Detta kan exempelvis göras för att minska trängseln i nätverket. Skulle nedmonteringen av nätneutraliteten i USA påverka de amerikanska nätjättarnas utgifter negativt är det inte otänkbart att det blir kännbart även utanför landets gränser.

Hur stark är nätneutraliteten i Sverige?

På EU-nivå finns ett strikt regelverk på plats sedan 2016, och i Sverige ska myndigheten PTS se till att reglerna om nätneutralitet efterlevs. Trots detta har frågetecken kring nätneutralitetens status kommit upp till ytan. Ett uppmärksammat fall på hemmaplan är den fria surf som Telia erbjuder sina kunder – men som bara gäller ett antal utvalda sociala medietjänster. Operatören har anklagats av PTS för att kränka nätneutraliteten, men svarade då med att utöka fri surf-erbjudandet i stället. Ärendet har tagits vidare till förvaltningsrätten. Även operatören Tre har stått för likartade kontroverser när man slopade surfkostnaden för vissa musiktjänster.