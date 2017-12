Gillar du Harry Potter kan du nu glädjas åt den nya boken Harry Potter and the Portrait of What Looked Like a Large Pile of Ash .

Slutresultatet har beskrivits som ”det roligaste på internet”, detta tack vare meningar som ”He saw Harry and immediately began to eat Hermione’s family” och ”To Harry, Ron was a loud, slow, and soft bird. Harry did not like to think about birds”.

Botnik Studios har utöver Harry Potter-boken även tagit fram nya manus för populära tv-serier som Scrubs och Seinfeld. Från den sistnämnda kommer citatet ”Dating is the opposite of tuna, salmon is the opposite of everything else. I’m sure you know what I mean”.