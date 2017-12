Häromdagen berättade vi om nästa års biometri-trend: Fingeravtrycksläsare placerade direkt under glaset. Företaget Synapsis har nyligen visat upp en ny läsare kallad Clear ID som kan placeras direkt under skärmen, och som är redo för massproduktion. Därmed hinner företaget före konkurrenten Qualcomm, som också visat upp liknande teknik under året.

Första smarttelefonen att få denna läsare blir en modell från Vivo. Det berättar Forbes, som också hunnit testa nya Clear ID. Läsaren beskrivs som ”snabb och enkel” av Forbes. Synaptics själva menar att den är tre gånger snabbare än Apples ansiktsigenkänning Face ID (dock är tiden det tar att flytta fingret till läsaren inte med i beräkningen).

