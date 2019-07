Sommaren är här! Finns det något bättre än att slå sig ner i soffan och titta på en riktigt bra film? Här listar vi filmer och serier vi tycker bäst om just nu, för alla smaker.

Bohemian Rhapsody

Följ med Freddie Mercury, legendariska sångaren i Queen, från bandets första trevande spelningar till återföreningen på Live Aid-konserten. Här får vi se hur hits som Bohemian Rhapsody och We Will Rock You först blev till, och hur relationerna bandmedlemmarna emellan egentligen var under ytan.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 8

Pris: 49 kronor/169 kronor

Blackkklansman

Ron Stallworth blir under 70-talet anställd som den första afroamerikanska polisen någonsin att jobba i Colorado Springs. Tillsammans med sin kollega Flip infiltrerar den lokala Klu Klux Klan-filialen. Tro det eller ej, men den här filmen ska otroligt nog vara baserad på verkliga händelser.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 7,5

Pris: 19 kronor/139 kronor

Deadpool 2

Dags för ännu en film med vår kanske roligaste, drygaste och mest otippade superhjälte. I denna uppföljare får vi återigen följa Wade Wilson, denna gång för att stoppa den brutala tidsresande cyborgen Cable.

Genre: Action

Betyg IMDB: 7,8

Pris: 19 kronor/169 kronor

Venom

Venom är en av de senaste Marvelfilmerna, den här gången med ingen mindre än Tom Hardy i huvudrollen som intet ont anande Eddie som blir värd för utomjordingen Venom. Trots att kritikerna gett den minst sagt blandad kritik blev Venom en riktig biosuccé och slog till och med rekord med antalet biobesökare i oktober.

Genre: Action

Betyg IMDB: 6,8

Pris: 49/169 kronor

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Två Oscars, ett skyhögt Imdb-betyg och en rollista innehållandes Frances McDormand och Woody Harrelson borde vara tillräckligt för att övertyga vem som helst att se denna superhit från i fjol. Här får vi följa Mildred som i sin frustration för att hennes dotters mördare aldrig har hittats tar saken i egna händer.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 8,2

Pris: 49/149 kronor

American Made

Den obegripligt nog sanna berättelsen om piloten Barry Seal som på 80-talet plötsligt får i uppdrag att smuggla knark och vapen för CIA, någonting som senare skulle avslöjas vara Iran-Contra affären.

Genre: Komedi/Action

Betyg IMDB: 7,2

Pris: 49/99 kronor

Dunkirk

Sugen på en andra världskrigs-film signerad Christopher Nolan? Dunkirk utspelar sig i Franska staden med samma namn där soldater från Belgien, Storbritannien och Frankrike blir omringade av tyska armén. Baserad på en sann historia.

Genre: Action/Drama

Betyg IMDB: 8,2

Pris: 49/169 kronor.

Baby Driver

En annorlunda actionfilm där musiken spelar huvudrollen. Här får vi följa Baby, som utpressats till att köra bil åt brottslingar vid diverse tillslag. Till sin hjälp har han sin spellista. I rollerna ser vi bland annat Ansel Elgort, Jon Hamm och Jamie Foxx.

Genre: Action

Betyg IMDB: 7,8

Pris: 49/99 kronor.

En kunglig affär

Ett historiskt drama baserat på den sanna berättelsen om unga drottning Caroline Mathilda i Danmark som försöker hantera sin gamla man kung Kristian VII. I rollerna ser vi bland annat Alicia Vikander och Mads Mikkelsen.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 7,6

Pris: 39/79 kronor

