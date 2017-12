I måndags kom nyheten att tusentals nya kravbrev har börjat skickas ut till svenska internetanvändare som anklagas för att ha medverkat i illegal fildelning. Breakit rapporterade då att breven skickas ut av Innerstans Advokatbyrå, men inte vilka filmbolag som låg bakom.

Nu visar det sig att det inte är stora bolag som Disney och Sony, utan fem porrfilmsproducenter. Återigen är det Breakit som rapporterar, och skriver att kravbreven listar vilka filmer som har delats. Det handlar om titlar som ”Too small to take it all 9” och ”Young & Anal”.