Mängder av kunder väntar fortfarande på att volymmodellen Model 3 ska levereras, och trots att nyligen presenterade Tesla Semi och Tesla Roadster fortfarande är långt från produktionsstart är Tesla-chefen Elon Musk inte rädd för att utlova nya bilmodeller – och att de dessutom kommer vara banbrytande.

Nästa bilmodell att visas upp av Tesla blir en mindre suv-modell baserad på Model 3, kallad Model Y. Det har sedan tidigare bekräftats av Elon Musk. Under julhelgen passade Tesla-chefen på att twittra ut sina planer för vad som kommer efter Model Y – Musk lovar att bygga inget mindre än en pickup. Det skriver Techcrunch.

Med det bekräftar Tesla-chefen också tidigare rykten om att en pickup skulle vara i görningen. Faktum är att Musk i sin tweet berättar att han haft grundstrukturen för bilen i huvudet i snart fem år och att han ”längtar efter att få bygga den.”

I promise that we will make a pickup truck right after Model Y. Have had the core design/engineering elements in my mind for almost 5 years. Am dying to build it.