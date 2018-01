Världshälsoorganisationen WHO har nu uppdaterat sitt kompendium över världens olika sjukdomar. En av nyheterna är att TV-spelsmissbruk nu klassas som sjukdom. Det framgår i deras utkastet till kompendiet som officiellt kommer att heta ”11th revision of the International Compendium of Diseases”.

”Missbruk av tv-spel karaktäriseras av ett mönster av ständigt eller återkommande spelbeteende som kan vara online eller offline och manifesterat av: 1) försämrad kontroll över spelande 2) Spelande prioriteras högre än än andra aktiviteter och intressen och 3) fortsättning eller eskalerande av spelande trots förekomsten av negativa följder.”