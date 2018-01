Att recensera en Audi innefattar i en allt större grad även att bedöma assistanssystem i olika former, och A8 är precis så fullmatad som vi kan förvänta oss av en ny generation. För att funktionerna ska fungera krävs det att bilen har en exakt bild av omgivningen. Denna ”verklighetsbild” byggs upp i realtid och förmedlas av en förarassistanskontroll som har totalt 41 assistanssystem till sitt förfogade – bestående av kameror, radar, laserskanner och ultraljudsensorer. Som vi nämnde tidigare är testbilen näst intill fullutrustad så när som på laserljuset där fram och mörkerkamera – i övrigt saknar vi ingenting.

Det här ger även möjlighet till fjärrstyrning via en app i din smartphone, i detta fallet myAudi. Här kan du se vätskenivåer, när det är dags för service, bilens position och eventuella stöldvarningar. Du kan även låsa eller låsa upp bilen samt starta kupévärmaren från distans. Appen är enkel i sin uppbyggnad och långt ifrån lika snygg och överskådlig som BMW:s variant. Den saknar även stöd för styrning från en smartklocka.

Den övre skärmen liknar i sin uppbyggnad en surfplatta mer än någonsin, med stora ikoner för varje huvudgrupp. Dessa går att flytta runt genom att hålla in fingret någon sekund och dra ikonen till önskad ny position. Vill du skapa genvägar, exempelvis en favoritkontakt, kan du markera denna och sedan fästa den på den nedre skärmen som då blir tvådelad. På den vänstra kanten av den övre skärmen finns en meny som alltid är synlig oavsett vad som annars visas primärt. Även denna är anpassningsbar och du kan välja vilken som helst av huvudgrupperna som ska fästas där (exempelvis navigation, telefon och så vidare). Vid en första anblick kan det se väldigt avancerat ut – men vi lovar – du kommer att lära dig snabbt och inte vilja ha något annat efter att ha provat.

Med den nedre av dessa sköter du allt som har med sittkomfort, klimatanläggning och vissa förarhjälpmedel att göra – förutom när du ska skriva in en adress, telefonnummer eller liknande. Då förvandlas den till en skrivplatta med flera olika inmatningsalternativ; klassiskt tangentbord, svepa fingret mellan tangenterna eller på fri hand. Vår handstil är verkligen inte något att skryta med, men systemet uppfattar allt – med några få undantag. Riktigt bra!

Baksätesraden rymmer tre personer, men är utformad för två, med likande komfort som där fram. En liten löstagbar ”surfplatta” finns placerad i mittenarmstödet. Med denna kan du ställa in stolsposition, välja massagefunktion, styra solgardiner och läslampor. Testbilen var även utrustad med ”Rear Seat Entertainment”, två skärmar placerade på baksidan av de främre stolarna för reseinformation, musik och tv. Ett tillägg för nätta drygt 40 000 kronor. I den förlängda A8L går det även att välja till fotmassage.

På plats i förarsätet känner Audi-entusiasten igen sig. Trots att det mesta i övrigt är nytt interiört är den digitala instrumentpanelen, ”Virtual Cockpit”, sig lik. Vilket är bra; få konkurenter kommer i närheten av användarvänligheten Audis gränssnitt erbjuder bakom ratten, med logiskt placerade knappar och i stort sett all nödvändig körinformation du behöver presenterad utan att tvingas flytta blicken i sidled.

På utsidan liknar nya A8 till mångt och mycket Q7:an, med en markerad fet grill som vuxit rejält. Framljusen är de nya Matrix-LED i version 2.0 som även går att få med laser-helljus. Just lasern saknade testbilen, men vi har blivit lovade att få testa funktionen så fort en bil finns tillgänglig. Nya Matrix-LED är för övrigt det bästa som finns på marknaden just nu. Strålkastarna lyser upp vägen ännu mer precist och med högre upplösning än tidigare – utan att blända mötande eller framförvarande bilar. Dessutom levererar de en dynamisk fördelning av ljuset både på halv- och helljus. Ett ljusskådespel värt namnet som underlättar mörkerkörningen rejält. Då tänker du kanske att "det finns ju fler tillverkare som erbjuder liknande funktion, som Opel, BMW med flera." Då svarar vi: De är inte i närheten prestandamässigt!

Döda vinkeln-varnaren är ett bra exempel på ”du får vad du betalar för”. När flertalet andra tillverkare baserar funktionen på kameror som upptäcker bakomvarande bilar relativt sent – när de är i just döda vinkeln – bygger Audis variant på radar och läser av fordon på längre avstånd (och även i vilken fart de nalkas) och anpassar varningen efter detta. En detalj som ofta kanske förbises, men som i praktiken skiljer sig rejält ur mängden.

Adaptiv Drive Assist har vi stött på tidigare, bland annat i nya Audi A5, och kan kortfattat beskrivas som ett samarbete mellan den adaptiva farthållaren, navigationssystemet, filhållningsassistenten och realtidsinformation om bland annat färdväg och hastighetsbegränsningar. Systemet hjälper dig som förare, håller bilen kvar i körfältet och både bromsar in och accelererar vid på- och avfarter, kurvor, korsningar och rondeller utöver att ta hänsyn till framförvarande fordon. Ett suveränt system som vi gillar skarpt!

En så pass stor bil som Audi A8 är inte alltid så enkel att parkera eller framföra genom smala passager. Tillvalet TopView 3d består av fyra kameror med vidvinkelobjektiv, som fångar upp närområdet runtom hela bilen. Olika vyer väljs via pekskärmen vilket gör det ännu enklare att parkera bilen och manövrera den på trånga ställen. Valet av vy görs via pekskärmen, bland annat finns ett fågelperspektiv där bilderna från kamerorna läggs samman för att ge en virtuell bild uppifrån. Med fingret kan du ändra betraktningsvinkeln, och med en nypande rörelse zooma in eller ut. Sjukt snyggt och riktigt användbart.

Det finns även en vy som visar fram- eller bakhjul och som gör det enklare att se avståndet till trottoarkanter – perfekt för dig som har en fallenhet för att skrapa fälgarna. Den så kallade manöverassistenten använder sig av samma teknik, och varnar med ett lätt ryck i ratten om det finns risk för att köra in i något fast hinder under parkeringsmanövern.

Självkörande, när det blir tillåtet

Detta är bara ett axplock av hjälpmedel och säkerhetsfunktioner som Audi A8 försetts med, men den kanske intressantaste nyheten är ändå att bilen är först att som serieproducerad modell vara Level 3-klassad på skalan i fem steg för självkörande bilar. Det här innebär att bilen kan köra och agera på egen hand på större vägar och i upp till 60 km/h. Ni har säkert sett reklamen. Dilemmat är bara att det inte ännu är tillåtet att låta bilen köra sig själv på den nivån. Förhoppningen är att systemen kommer att godkännas i Tyskland under 2018 och att resten av EU följer efter snabbt. Vi har ju en hel del annat att ta hänsyn till här uppe i norr – bland annat snö.

På vägen känns bilen trygg och är enkelmanövrerad – mycket tack vare fyrhjulsstyrningen där bakhjulen vrids i motsatt riktning vid lägre hastigheter och i samma riktning vid högre hastigheter. Bilens manövreringsförmåga förbättras avsevärt, något som bland annat märks när vi parkerar bilen. Motorn, en treliters diesel på 285 hk, går tyst, och kombinationen med Tiptronic-lådan är makalöst bra. Vi imponeras även av bränsleförbrukningen – vi snittade på 7.0 l/100 km vilket får ses som smått sensationellt med tanke på bilens storlek.

Den relativt låga förbrukningen skall tillskrivas att Audi A8 är en ”mildhybrid” – en kombination av förbränningsmotor, en vattenkyld 48-volts remdriven startmotor/generator samt ett litiumjonbatteri. Den remdrivna startmotorn fungerar både som elmotor och kraftkälla, och levererar 60 Nm extra vridmoment. Lösningen möjliggör att när du kommit upp i önskad hastighet – mellan 30–160 km/h – stängs förbränningen av i upp till 40 sekunder, och bilen rullar då fram ljud- och utsläppslöst. Vid inbromsningar, och tillsammans med batteriet, återvinns energi som sedan leds tillbaka till bilen igen. Smart!

Omdöme

Nya Audi A8 är något av det häftigaste vid provkört på länge. Inte med tanke på köregenskaper i första hand, även om det onekligen är en bekväm, trygg och tyst upplevelse, utan det är framförallt all spännande teknik som imponerar.

Nytt MMI som övertygar

Förarassistans och säkerhetslösningar

Komfort i världsklass

Dyr

Ljudanläggningen från B&O imponerar inte

Fakta Audi A8 50 TDI quattro

Pris från: 943 300 kronor.

Pris testbil: 1 363 100kronor.

Motor: 3,0 liter V6 dieselmotor.

Effekt: 286 hk vid 3 700 – 4 000 r/min.

Vridmoment: 600 Nm vid 1250 – 3 250 r/min.

Prestanda: 0–100 km/h, 5,9.

Toppfart 250 km/h.

Förbrukning (enl. tillverkaren), blandad körning: 5,8–5,6l/100 km.

Förbrukning (enl. våra mätningar), blandad körning: 7.0l/100 km.

CO2-utsläpp: 152–145 CO2 (g/km vid blandad körning).