”Efter noggrant övervägande har vi bestämt oss för att sluta tillverka Kinect-adaptern för att fokusera på nyare och mer eftertraktade tillbehör till Xbox One och Windows 10”, har Microsoft sagt till sajten.

Det var i oktober förra året som Microsoft till slut dödförklarade Kinect – kameran som gjorde att vi kunde styra våra Xbox-konsoler med kroppen. Nu tar företaget nästa steg för att begrava den helt och hållet, nämligen genom att sluta tillverka den adapter som gjorde att kameran fungerade på Xbox One S. Det skriver Polygon .

Kinect lanserades under Xbox 360-eran som ett svar på Nintendos Wii-succé. När en ny generation vankades tvingades konsumenterna köpa sin Xbox One med en Kinect bundlad vilket ledde till att konsolen, trots klenare prestanda, blev mycket dyrare än konkurrenten Playstation 4. Microsoft gjorde en tvärvändning ett par månader senare och sålde Xbox One utan Kinect, och till ett lägre pris.

Hösten 2016 släppte Microsoft dock en mer slimmad variant av Xbox One, kallad Xbox One S. Den nya modellen saknade dock den dedikerade Kinect-porten och för att kunna ansluta kameran krävdes istället en adapter. Samma devis gällde för 4k-konsolen Xbox One X. Det är detta tillbehör som Microsoft nu tillslut lägger på historiens skrothög.

Vila i frid Kinect.