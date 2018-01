Dells senaste version av deras XPS 13-laptop får en makeover för 2018, och blir efter mycket gnäll från användarna nu tunn, ljus och snabb. Dessutom ska den bli lättare att hålla fri från smuts och fläckar.

För det första har Dell krympt datorn med 24 procent, och XPS 13 är nu 3,4 millimeter tunnare med måtten 30,2 x 19,8 x 3,58 centimeter. Det finns också ett skärmalternativ för 4k-upplösning med 100 procent srgb color rating och en maximal ljusstyrka på 400 nits.

Den närapå kantlösa skärmen har flyttat webbkameran till under skärmen, och denna är nu en infraröd variant med stöd för ansiktsigenkänning via Windows Hello. Och vill du inte använda ditt ansikte för att låsa upp datorn finns en fingeravtrycksläsare i strömbrytaren.