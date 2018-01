Valve har släppt statistik på vilka spel som Steams användare köpte och engagerades mest av under 2017. Visserligen ges inte några exakta siffor, men Valve har i vilket fall brutit ner försäljningen i olika kategorier (Platina, Guld, Silver och Brons) så att vi kan se vilka som var de 100 största spelen på Steam under 2017. Och i listan ser vi både beprövade Steam-klassiker såväl som helt nya titlar.

Titlarna presenteras utan inbördes rangordning inom sina respektive kategorier.

Platina

Rainbow Six Siege

Ghost Reacon Wildlands

Warframe (gratis att spela)

Ark Survival Evolved

The Witcher 3: Wild Hunt

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2 (gratis att spela)

H1Z1

Rocket League

Playerunknown´s Battlegrounds

Grand Theft Auto V

Divinity Original Sin II

Guld

Stellaris

Civilization VI

Nier Automata

Dark Souls III

Middle-earth Shadow of War

Total War: Warhammer

For Honor

Assassin´s Creed Origins

The Elder Scrolls Online

Fallout 4

Arma III

Call of Duty WWII

Silver

Euro Truck Simulator 2

Cuphead

Rust

Citites Skylines

Path of Exile (gratis att spela)

Dead by Daylight

Planet Coaster

Resident Evil 7

Xcom 2

Final Fantasy XIV Online

War Thunder

Jungle Inferno

Conan Exiles

Black Desert Online

Total War: Warhammer II

Sniper Elite 4

Brons

Dying Light

Paladins

The Elder Scrolls V: Skyrim

Factorio

Left 4 Dead 2

Grim Dawn

Wallpaper Engine

Rise of the Tomb Raider

Middle-earth: Shadow of Mordor

Hellblade Senua´s Sacrifice

Payday 2

NBA 2K18

Elite Dangerous

Bushranger

Train Simulator 2018

Shadowverse

DOOM

Football Manager 2018

Wolfenstein II: The New Colossus

Dishonored 2

Smite: Battleground of the Gods

Northgard

Crusader Kings II

Darkest Dungeon

Dawn of War III

Don´t Starve Together

Killing Floor 2

Terraria

Garry´s mod

The Sims 3

Tales of Berseria

Watch Dogs 2

Age of Empires II HD Edition

Oxygen not included

Farming Simulator 17

Call of Duty Black Ops III

The Division

Subnautica

South Park: The Fractured but Whole

Civilization V

Astroneer

The Forest

Prey

Endless Space

Borderlands 2

7 Days to Die

Hearts of Iron IV

Hitman

The Binding of Isaac Rebirth

Friday the 13th The Game

Hollow Knight

Stardew Valley

Just Cause 3

Tekken 7

NBA 2K17

Football Manager 2017

Europa Universalis IV

Dragonball Xenoverse 2

Rimworld

The Hunter: Call of the Wild