Twitter har fått ta emot återkommande kritik för att de inte bannlyst den amerikanska presidenten Donald Trump. Detta då han flera gånger ska ha brutit mot sajtens regler. Något som återigen blev aktuellt när Donald Trump nyligen antagoniserade Nordkoreas ledare Kim Jon Un via sajten gällande vem av dem som skulle bli först med att starta ett kärnvapenkrig.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!