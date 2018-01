Kassettbandsförsäljningen ökade under 2016 . Under 2017 slog den rentav rekord med sitt största försäljningsår sedan 2012, rapporterar Billboard .

Anledningen stavas nostalgi. I försäljningstoppen ser vi nämligen soundtracksen till Guardians of the Galaxy-filmerna (där kassettband spelar en viktig roll i berättelsen) och den 80-tals drypande tv-serien Stranger Things. Men utöver dessa är andra storsäljare också Eminems The Eminem Show, The Hamilton Mixtape, Princes Purple Rain, Kanye Wests Yeezus och Nirvanas Nevermind.

Än så länge finns det dock ingen större anledning för övriga musikformat att skrämma upp sig. Enligt Nielsen uppgick den totala kassettförsäljningen till 174 000 enheter, vilket utgör 0,10 procent av alla sålda album under 2017.