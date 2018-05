Fler mobiltester:

Det går snabbt i smartphonevärlden. Det var inte så länge sedan vi senast kollade på vilka som var det bästa mellanklassmobilerna, det vill säga sådana som ligger i en prisklass på ungefär 2 500 till 4 000 kronor. Men det har varit en fullmatad vår, med många nya intressanta mobiler, och även en handfull modeller som nyligen blivit extra intressanta tack vare prissänkningar.

Detta har höjt nivån på vad vi förväntar oss att en lite billigare telefon ska klara av, och fler och fler av får funktioner som vi tidigare bara sett i premiumklass – bland annat större skärmformat och smartare processorer.

Välj smartare och spara tusenlappar

I den prisklassen får du väldigt hög lägstanivå på grundläggande funktioner, och en mobil som du tryggt kan använda i flera år utan att oroa dig för att den ska bli allt för omodern. Vi använder ju mobilen till allt numera, från bankärenden till semesterförening, jobbmejl och sociala medier, navigering och underhållning. Och givetvis för att ringa med.

Kraven är alltså höga, men alla mobiler i detta test klarar det viktigaste utan problem. Det är dock större skillnad mellan telefonerna i denna prisklass än det är på de dyra flaggskeppen. Begränsad budget innebär att olika egenskaper har kompromissats med, och tillverkarna väljer lite olika saker att fokusera på.

Vissa satsar på att vara bra mediaspelare men har enklare kamera, andra har prestanda som övertygar, medan vissa satsar på extra rent och uppdaterat Android. Det skiljer också mycket mer i design och format än mellan flaggskeppen, så det gäller att fundera noga på vilken telefon som är bäst för just dig.

Snygga, smarta och snabba, men svindyra

Hög lägstanivå

Du får skarp, snygg skärm, om än inte extremt högupplöst. Du får snygg design, god komfort och hög byggkvalitet, för det mesta i samma lyxiga material som de dyraste lurarna. Du får prestanda som med god marginal räcker till det mesta du kan tänkas göra på en mobil, från att surfa, fota, kommunicera, spela media och även spela nästan alla mobilspel utan några som helst problem. På pappret är de flesta ungefär hälften så kraftfulla som de senaste och värsta flaggskeppen, men nio av tio saker de flesta användare på mobilen utnyttjar inte ens det.

Du får även snabb 4g-uppkoppling, pålitlig gps-navigering, säker inloggning, och hög lägstanivå på kamera, bildskärm och ljud. För det mesta får du även finesser som nfc-stöd och snabbladdning för batteriet och ibland även sådant som vattentät konstruktion, stöd för dubbla sim-kort, stöd för hi res-audio med mera. Du får inte allt i en och samma mobil, men vet du vad som är viktigast för dig så går det att hitta rätt modell för dina behov.

Lovande trender

Under det senaste året har vi sett ett steg uppåt i funktionalitet och kvalitet för denna prisklass. De har inte blivit så värst mycket snabbare än tidigare, men har istället fått bättre bildskärmar, smartare anslutning med usb-typ-c, funktioner som dubbelkamera baktill, och överlag mer ram-minne än tidigare.

En intressant trend är att fler och fler Android-mobiler skippar eget gränssnitt och övergår till en Google Pixel-liknande upplevelse. Dels har vi mobiler som Nokia och Moto som kör nästan helt rena Androidinstallationer på hela sitt sortiment. Dels får de sällskap av ett par så kallade Android One-modeller från andra tillverkare som vanligen kör egna gränssnitt, men har valt att skippa det på sina senaste lurar i denna prisklass.

Alternativet: Gamla flaggskepp

Här har vi bara testat nya mobiler, släppta under hösten 2017 eller hittills under 2018. Det finns en annan typ av mobiler som du ofta kan hitta i butiker för strax under 4 000 kronor som också kan vara värda att hålla utkik efter – tillverkarnas premium-lurar, fast från ett eller ett par år sedan. De är fortfarande riktigt kraftfulla och håller ofta oftast toppkvalitet när det gäller skärmkvalitet och uppkoppling.

I skrivande stund i januari 2018 hittar vi till exempel Samsung Galaxy S6, Huawei P9, Moto Z och HTC 10 för under 4 000 kronor. Alla topptelefoner som vi kunde rekommendera när de kom och som fortfarande håller relativt hög klass.

HTC 10, en suverän men lite äldre mobil som numera går att fynda.

Det finns dock en del saker att tänka på om du köper en äldre telefon. Det första är operativsystemet. Du kan inte räkna med att äldre mobiler kommer med en färsk Android-version, och får system- och säkerhetsuppdateringar lika länge som en helt ny. Kolla gärna först upp vilken version mobilen levereras med, eller om det finns en uppdatering tillgänglig. Får du den med Android 7 ska du vara nöjd. Det har fortfarande de flesta lurar även i dag, trots att Android 8 lanserats.

Det andra att ha i åtanke är att det skett rejäla förbättringar på två punkter de senaste åren. En sådan är kameran, där har utvecklingen gått extra snabbt på senare tid, och många av mobilkamerorna i nya mellanklassmobiler slår en del av flaggskeppen från förr, med dubbellinser smartare bildprocessning och effektiv fokus- och ljushantering. Inte alla, men ett flaggskepp är inte en självklar fördel.

En annan är usb-laddningen. I de flesta nya mobiler slipper vi den pilliga och opraktiska mikro-usb-kontakten och får istället betydligt behändigare usb-typ-c. Det kan ses som en liten detalj i sammanhanget, men för sinnesfriden är det värt en hel del att slippa vrida och vända på pluggen varje gång du ska ladda batteriet.

Så gjorde vi urvalet och testet

Här har vi gjort ett urval av tester av de smartphones som publicerats i PC för Alla och på M3.se under senaste sex månaderna, och som i maj 2018 säljs i stora svenska butiker för ett pris på mellan 3 000 och 4 000 kronor inklusive moms. Mobilernas pris och information om eventuella mjukvaruuppdateringar har noterats, och vid ett tillfälle har vi gjort om en tidigare felaktig prestandamätning.

Telefonerna är prestandamätta med Antutu Benchmark för blandad användning, samt Geekbench 4 för cpu och 3dmark för gpu-prestanda. Bedömning av skärmkvalitet, uppkoppling, kontroll, batteritid och ytterligare prestanda gjordes med navigering i telefonernas standardwebbläsare, navigering i pdf-dokument samt uppspelning av 1080p-video från Youtube.

Telefonernas omdömen har justerats en aning efter hur prisvärda de är 2018, men vi fann ingen orsak att ändra på betyg och rekommendationer. Telefonerna har prestandamätts med Antutu Benchmark, Geekbench och 3dmark, samt bedömts manuellt med läsningar av webbsidor, uppspelning av Youtube- och Netflix-video, läsning av pdf-dokument, samt blandade mobilspel. Batteritid är mätt med full ljusstyrka och uppspelning av Youtube-video via wifi, samt med ljusstyrka dämpad för inomhusljus och webbsurf.

