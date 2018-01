Att du kan styra hemmet på distans är ingen nyhet, men Netatmos nya lösning är något utöver det vanliga. Här kan du chatta med dina smarta prylar från Netatmo via Facebooks chattapp Messenger. Du kan dels kolla läget hemma, via till exempel övervakningskameran, men även styra till exempel elementen. Funktionen finns tillgänglig på engelska internationellt just nu.