Nokia Sleep är en sovkudde som mäter olika saker om hur du sover, exempelvis om du snarkar. All sömnstatistik presenteras sen i en app. Stöd finns även för IFTTT (If this then that) vilket betyder att du kan ställa in mängder av olika saker som ska hända vid olika tillfällen. Tillexempel kan ställa in att musik ska börja spela när du vaknar. Kudden kommer att kosta cirka 900 kronor och släpps i mars 2018.