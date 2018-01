PUBG är som nämnt inte ett färdigt spel. Det första du möts av när spelet startas upp är en varningstext som meddelar att det här mer eller mindre är en avancerad beta du gett dig in på. Och nog stämmer det allt – spelet är fullt av tekniska problem så som fallande bilduppdatering, strulig internetuppkoppling och – om oturen är framme – total krasch av spelet. Grafiskt är det heller inget mästerverk. PUBG är rejält fult i jämförelse med andra multiplayerspel denna generation och tekniskt hade det lika gärna kunnat härstamma från förra generationen.

Playerunknown’s Battlegrounds, eller PUBG som det kallas i folkmun, kom från ingenstans och blev en enorm succé på pc. I december släpptes spelet till Microsofts konsol Xbox One, om än fortfarande i ”early access”.

Dessvärre är PUBG i dag så pass trasigt att du riskerar att dö, trots att du gjort allt rätt. Det kan vara otroligt frustrerande.

Kontrollen ologisk och svår att komma igång med

Kontrollmässigt finns det också en hel del för Bluehole att slipa på. Xbox One-versionen är en snabb portning av pc-förlagan vilket gör att många knappar är rent ologiska. För att ducka behöver du exempelvis trycka på B men vill du lägga dig ner måste du hålla inne samma knapp. Detta gäller även omladdning av ammunition. Här behöver du trycka in X och helst inte röra dig under animationen. Gör du det riskerar ditt vapen att bli tomt och det är ju inte särskilt bra när striderna är som allra mest intensiva.

Det går också att konstatera att Bluehole inte gjort så mycket för användarvänligheten. När vi spelar PUBG första gången är landningen, samlandet av material och hanteringen av vapnena riktigt förvirrande. Vi får aldrig någon riktig förklaring till hur saker och ting fungerar, utan får istället testa oss fram.

Men trots alla tekniska brister och den bortblåsa logik som gäller för nybörjare, är PUBG det mest spännande multiplayerspelet vi spelat sedan Counter-Strike. Även det var tekniskt förlegat under sin storhetstid och det cementerar bara att teknik, grafik och polering inte är allt. Det är själva utförandet och det sociala som är storheten med PUBG, samt hur svettig en match på liv och död faktiskt kan bli.

Om du står ut med ett, för tillfället, tekniskt haveri till spel och söker efter något som kan locka till många goda skratt i sällskap med vänner är PUBG att rekommendera. Men Bluehole har en lång väg att gå innan spelet faktiskt kan klassas som värdigt denna generations konsoler.

Playerunknown’s Battlegrounds

Utvecklare: Bluehole Studio Inc., PUBG Corporation

Genre: Online-shooter

Format: PC, Xbox One

Testat format: Xbox One

Pris: 299 kronor hos CDON.

Intensivt

Riktigt roligt med vänner



Grafiskt undermåligt

Fullt av buggar

Instabil uppkoppling