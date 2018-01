”Till exempel kan du skapa ett piano med 13 tangenter, som du kan skapa musik på så snart du satt ihop det och satt in din Nintendo Switch och högra Joy-Con. När du sen spelar kommer den infraröda rörelsekameran i höger Joy-Con känna av vilka tangenter som används och förmedla det till konsolens inbyggda högtalare.”

"Du kan också skapa din egen motorcykel genom att konstruera ett styre där du sätter en Joy-Con på var sida samt din Nintendo Switch-konsol i mitten. Sen är det bara att titta på skärmen på din Nintendo Switch och köra! "

Nåväl, kanske inte helt glasklart marknadsfört men blir det som det ser ut lär det innebära den där kombinationen av Lego, spel och pussel vi aldrig efterfrågat – och med ett tydligt fokus på dels en yngre målgrupp, dels socialt familjespelande. Tanken från Nintendos sida är att det ska vara enkelt, roligt och kreativt. Eller med andra ord: passa den grupp av spelare som inte vanligtvis tillbringar kvällarna framför spelkonsolen.

Nintendo gör plötsligt allt rätt. Det trodde jag aldrig jag skulle skriva för ett år sedan.

Det är ett naturligt steg att ta för speljätten. Switch första år på marknaden har genererat mer än tio miljoner sålda enheter, och spelsläpp som The Legend of Zelda: Breath of the Wild och Super Mario Odyssey har gjort att Nintendo återfunnit kärnpublikens förtroende. Lyckas man flörta sig till en bredare målgrupp och samtidigt fortsätta pumpa ut kritikerhyllade storspel lär man nog behålla momentum. I slutändan har Switch potential att fånga spelare från alla möjliga håll, något Wii aldrig riktigt lyckades med.

