Extremt högt och otroligt nära Baserad på succéromanen av Jonathan Safran Foer. Oskars pappa omkommer i 9/11-attackerna i New York. Efter att ha hittat en nyckel i en vas ger han sig ut på upptäcktsfärd för att hitta vem den tillhör, i hopp om att det ska vara en sista hälsning från hans pappa. På sina äventyr runt om i New York får han träffa en uppsjö av olika människor som alla bär med sig en egen historia. I rollerna ser vi bland annat Tom Hanks, Sandra Bullock och Max Von Sydow.

Eddie the Eagle Baserad på den sanna berättelsen om Michael ”Eddie” Edwards som i sin strävan att en gång få vara med i OS bestämmer sig för att tävla som Storbritanniens enda backhoppare. Till sin hjälp har han före detta världsmästaren Bronson Peary. En hjärtvärmande film om en äkta underdog som man inte kan annat än älska. I rollerna som Eddie och Bronson ser vi Taron Egerton (Kingsman: The Secret Service) och Hugh Jackman.

Genre: Komedi

Betyg IMDB: 7

Pris: Hyr för 39 sek.

Se Swiss Army Man på Plejmo här

The Way Way Back

Duncan lever en trist tillvaro där han är utanför i skolan och hemma behöver samsas med sin mammas osympatiska pojkvän. Under sommaren stöter han på Owen som hjälper honom skaffa ett sommarjobb på den lokala vattenparken, någonting som ska förändra Duncans totalt. En riktig feel good-film som hamnat under radarn för många, men som är helt klart sevärd, inte minst för att se Steve Carell i en helt otippad roll.

Genre: Drama/Komedi

Betyg IMDB: 7,4

Pris: Hyr för 19 kr, köp för 69 kr

Se The Way Way Back på Blockbuster här

Johnny English

Efter en tragisk olycka där samtliga agenter i engelska underrättelsetjänsten dör får inkompetenta Johnny English ta över ett livsfarligt uppdrag. Perfekt för dig som älskar Mr Bean och som vill se Rowan Atkinson i en annan (men i ärlighetens namn mer eller mindre samma) roll.

Genre: Komedi

Betyg IMDB: 6,1

Pris: Hyr för 19 kr

Se Johnny English på Blockbuster här

Micmacs

Bazils pappa dör när han kliver på en landmina i Marocco. Många år senare får Bazil en kula i huvudet. Han möter ett gäng med kufar som bor på en soptipp och tillsammans bestämmer de sig för att förgöra den massvapentillverkare som står bakom vapnen som förstört hans liv. En udda och vacker film från skaparen av bland annat Amelie från Montmartre.

Genre: Drama/Komedi

Betyg IMDB: 7,2

Pris: Hyr för 19 kr, köp för 69 kr

Se Micmacs på Blockbuster här

127 timmar

Baserad på den sanna historien om klättraren Aron Ralston som ensam fastnar med armen fastkilad i berget. I filmen får vi följa vad som försiggår i hans huvud under tiden han sitter fast i 127 timmar. Det här är verkligen inte en feel good-film, utan kommer ge dig ångest mer eller mindre från första stund, samtidigt som det är en otroligt välgjord film med förstklassigt skådespel från huvudrollsinnehavaren James Franco.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 7,4

Pris: hyr för 19 kr, köp för 99 kr

Se 127 timmar på Blockbuster här

Jungle

Yossi träffar Kevin och Marcus när han är ute och backpackar i Sydamerika. Snart stöter de båda också på Karl, en upptäcktsresande som menar att han kan visa dem sydamerikanska stammar som lever djupt inne i Amazonas. Men äventyret spårar ur och Yossi blir fast ensam i djungeln och tvingas kämpa för att överleva. En sann historia baserad på Yossi Ghinsbergs osannoliga berättelse.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 6,7

Pris: Hyr för 39 kr, köp för 99 kr

Se Jungle på Blockbuster här