Spelåret 2017 var fantastiskt. Vi fick flera titlar som lär gå till historien, däribland The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Player Unkown's Battleground och Horizon: Zero Dawn. Dessutom lanserade både Nintendo och Microsoft nya konsoler.

Så hur ska spelbranschen egentligen kunna bräcka det? Det blir möjligen en rekordsvår utmaning, men 2018 ser faktiskt ut att bli ytterligare ett starkt år – och då tittar vi bara på de titlar som hittills har utannonserats, och som vi är hyfsat säkra på att de kommer att släppas i år. Under året lär vi i sedvanlig ordning få massa utannonseringar, inte minst under sommarens E3-mässa. Kommer kanske The Last of Us: Part II redan i år? Vad har Nintendo på gång till julhandeln (Super Smash Bros, kanske?)? Och blir det något mer Halo från Microsoft till Xbox One?

Nu har ju dessutom Playstation 4 och Xbox One funnits ute i bra många år. Inte för att vi tror på några nya konsoler redan i år, men de båda borde ändå vara inne på slutspurten. Dels har utvecklarna lärt sig hantera tekniken, och dels lär de vilja positionera sig inför framtiden.

Till sist får vi inte glömma av alla indiespel som släpps. Där dagens AAA-titlar ofta beskylls för att vara lite väl fega i sin design händer desto mer vågade saker bland de mindre påkostade titlarna. Med tanke på att vi fick Player Unkown's Battleground förra året lär det finnas anledning att hålla utkik på exempelvis Steam i jakt på originella koncept.