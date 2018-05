Intelligens, enkelhet och digitalt välbefinnande. Med dessa ledord introducerades den officiella Android P-betan under Googles utvecklarkonferens I/O. Det mobila operativsystemet har tagit sig många uttryck under sin tioåriga livstid, och med Android P ser vi ut att få fler förändringar än på länge. Skarp lansering sker senare under året.

Här går vi igenom några av de mest spännande nyheterna som Google lade fokus på:

Telefoner som vet vad du vill

Artificiell intelligens är stekhett i mobilosfären. Trots de olika tillverkarnas initiativ på området vill vi hävda att ingen telefon är mer intelligent än sitt operativsystem.

I Android P översätts detta bland annat till smarta batterifunktioner. Din telefon kommer att lära sig vilka appar du använder – och när – för att kunna stänga ned de du inte förväntas använda på ett tag. Enligt Android-chefen Dave Burke kommer det här att snåla in på batteriförbrukningen och leda till 30 procent färre app-aktiveringar.

Automatisk ljusstyrka är en funktion som hängt med länge, men som fått kritik för att vara oprecis och buggig. Med Android P vill Google ändra på det. Genom att analysera hur du justerar ljusstyrkan utifrån egna preferenser kommer din telefon att lära sig exakt hur mycket ljus du vill ha.

Appar du använder ofta började dyka upp på en särskild plats på hemskärmen redan med Android Oreo, men P kommer att göra handhavandet ännu smartare. Med App Actions kommer du att kunna utföra specifika handlingar utan att behöva ge dig in i själva appen. Ringa en Uber, exempelvis, eller lägga en beställning hos favoritrestaurangen.

Enklare navigering i nytt gränssnitt

Även om Android P inte bjuder på en radikal omgörning av gränssnittet finns det betydligt mer att gotta sig åt avseende funktioner. Gester får en mer framträdande roll i hur du kan navigera i telefonen. Genom att svepa uppåt från botten av hemskärmen kommer du till den omgjorda översiktsvyn, som navigeras i sidled och ger dig förhandsvisningar i helskärm av appar du använder ofta.

Du kan även markera text direkt i översiktsvyn och få förslag på åtgärder. På scen visade Dave Burke en Wikipedia-sida för rockbandet the Killers, markerade bandnamnet och fick direkt upp ett förslag att börja spela artisten på Spotify.

Google aviserade även flera mindre nyheter i navigeringen av Android P. Du kommer att kunna ta skärmdumpar genom att enbart hålla in på/-av-knappen och även annotera dessa direkt. Volymkontrollen ändras till att bara justera medievolym, vilket är efterfrågat bland de som råkat sänka ringsignalen precis innan ett Youtube-klipp börjar dåna rätt ut i tunnelbanevagnen. Sist men inte minst har menyn för snabbinställningar gjorts om något.

Du skall icke sitta klistrad vid luren

Google var noga med att betona sitt ansvar inom "digitalt välbefinnande". Man har nämligen märkt att folk använder sina telefoner väldigt mycket, och vill se till att användandet inte övergår i missbruk.

En ny dashboard kommer att visa exakt hur mycket tid du spenderar med din telefon varje dag, och även inom specifika appar. Utifrån detta kan du sedan ställa in timers för app-användandet, och får då en påminnelse om när den utsatta tiden är på väg att ta slut. Med den nya stör ej-funktionen hindras numera även visuella distraktioner från att dyka upp på skärmen, utöver de klassiska ringsignalerna och notisljuden. En annan häftig grej är att telefonen automatiskt försätts i stör ej-läge om du lägger den med skärmen nedåt på en plan yta.

När vi lägger oss i sängen om kvällarna tenderar mobilskärmen att vara på alldeles för hög ljusstyrka. Visst har Android-lurar länge haft ett nattläge, men med den nya Wind Down-funktionen kommer detta att ske per automatik när det blir mörkt. Om du ställer in en "läggdags"-tid kan du få din Android P-telefon att försätta skärmen i gråskala och gå in i stör ej-läget alldeles av sig själv.

Betaversionen av Android P blir tillgänglig på Googles egna Pixel-telefoner redan i dag. Google har också valt att samarbeta med ett gäng utvalda mobiltillverkare för att ge en bredare publik möjligheten att prova P(å).

Den som har någon av dessa telefoner ska enligt Google få ta del av en betaversion av det kommande operativsystemet inom mycket kort:

Sony Xperia XZ2

Xiaomi Mi Mix 2S

Nokia 7 Plus

Oppo R15 Pro

Vivo X21

OnePlus 6 (ej släppt ännu)

Essential PH‑1

Här kan du se allt som lanserades under I/O-keynoten!