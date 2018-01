Långt ifrån alla Android-enheter har ännu tillgång till Oreo, den åttonde och senaste upplagan av Googles mobila operativsystem. Detta är uppe i version 8.1 för Pixel- och Nexustelefoner, och nya uppdateringar och funktioner fortsätter att rullas ut på löpande band. Den senaste är ett fiffigt tillskott för dig som ofta bläddrar runt bland allmänt tillgängliga wifi-nätverk på exempelvis flygplatser och kaféer.

Public Wi-Fi can be spotty. For the first time, #AndroidOreo 8.1 lets you take out the guesswork & see the speed of networks before you hit connect. Rolling out now: https://t.co/lSzvCFgNk7 pic.twitter.com/60EmoPxUX4