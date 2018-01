Missa inte: Så ska HBO följa upp succéserien Game of Thrones

Det blir inget Game of Thrones 2018. Men nu har Maisie Williams avslöjat när den omåttligt poplära HBO-serien kommer tillbaka för sin sista säsong, april 2019.

Detta berättar Arya Stark-skådespelerskan i en intervju med Metro där hon säger att teamet kommer vara färdiga med inspelningarna i december och att första avsnittet kommer sändas fyra månader senare i april.

April har sedan tidigare varit premiärmånaden för alla säsonger av Game of Thrones förutom den senaste sjunde säsongen som sändes under sommaren. Totalt ska Game of Thrones åttonde, och sista, säsong bestå av sex avsnitt.