Få Netflix-användare har undgått den fantasieggande antologiserien Black Mirror. I serien, som just nu är uppe i säsong 4, skildras alla möjliga tekniska framtidsvisioner och hur de potentiellt skulle kunna påverka våra liv. Ofta blir det helt bisarrt – men då och då ställer man sig som tittare frågan "tänk om?" och börjar drömma om saker som evigt liv, föräldrakontroll i form av hjärnimplantat och möjligheten att blockera störande människor i den verkliga världen genom ett sofistikerat filter.

Nu har brittiska Yougov frågat en respondentpanel om vilken Black Mirror-teknologi de ser mest potential för i den verkliga världen. Minnesimplantatet från "The Entire History of You" tog då hem segern. Den fiktiva uppfinningen låter användaren spela in exakt allt denne upplever, och sedan titta på repriser av detta när som helst. I Black Mirror leder innovationen till ett svartsjukedrama rörande ex-pojk- och flickvänner, men uppenbarligen skulle folk ändå gärna använda sig av tekniken om den fanns.

På andra plats kom uppfinningen Z-Eye från julspecialen "White Christmas". Även denna är i form av ett implantat, som bland annat låter användaren skapa liveströmmar baserat på vad denne ser. Sedan kan vem som helst följa skeendena i datorn. Topp 3 fullbordas av den virtuella världen från finkänsliga "San Junipero". Tekniken låter döende människor ladda upp sina medvetanden till en molntjänst och på så vis leva vidare i ett slags paradis i all oändlighet. Existensiellt så det förslår, med andra ord.

Yougovs undersökning fokuserade på 11 av fejkteknologierna från Black Mirror. De 1 714 brittiska respondenterna fick rangordna teknikerna utefter hur sannolikt det är att de använt dessa om de fanns på riktigt. Sedan har resultatet översatts till en procentsats. Nedan listas de efter popularitet. Vi berättar även i vilket avsnitt uppfinningen skildras. Spoiler-varning utfärdas!

1: Minnesimplantat med playback-funktion - 29%

The Entire History of You - säsong 1

2: Optiskt implantat som låter dig se genom andras ögon - 21%

White Christmas - säsong 2

3: Virtuell värld där du lever i all evighet - 21%

San Junipero - säsong 3