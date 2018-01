Under det senaste kvartalet såldes 7,23 miljoner exemplar av Nintendo Switch, något som innebär att det nu har sålts 14,86 miljoner exemplar av spelkonsolen sedan lanseringen för tio månader sedan.

Som jämförelse sålde föregångaren Wii U sammanlagt i 13,56 miljoner exemplar under sina fem år på marknaden, rapporterar The Verge. Med andra ord har Nintendos ledning all anledning att gnugga händerna av förtjusning.