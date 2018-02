Det går väldigt bra för Nintendo just nu och företaget visar inga tecken på att vilja sakta ner. Nu meddelar Nintendo via Twitter att de kommer släppa en nytt Mario Kart-spel till smartphones, Mario Kart Tour.

Missa inte: Genidrag av Nintendo - som plötsligt gör allt rätt

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z