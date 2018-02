Första februari får mest uppmärksamhet för det nya förbudet kring mobilanvändande i bilen. Det är dock inte det enda regelverk som börjar gälla i dag – Transportstyrelsen har infört nya regler för drönarflygning som också införs med start 1 februari.

Läs också: Mavic Air – här är DJI:s nya kompakta drönare

Den största nyheten rör kontrollzoner, alltså luftrummet runt en flygplats. Numera krävs det inget tillstånd från den lokala flygtrafikledningen för att flyga lätta drönare i dessa, så länge de håller sig minst 5 kilometer från närmaste punkt på landningsbanan. Med "lättare" avses drönare som väger max 7 kilo. Drönaren får befinna sig på en maximal höjd om 50 meter och måste vara inom synhåll för föraren.

Foto: LFV / Skärmdump "På höjder mindre än 50 m från flygplatsens banor krävs inget särskilt tillstånd för drönare med vikt mindre än 7 kg och hastighet under 90 km/h" står det att läsa om reglerna vid Bromma Flygplats i Stockholm.

De senaste åren har flera incidenter skett när drönare befunnit sig för nära flygplatsverksamheten, vilket lett till onödiga och kostsamma avbrott i trafiken. De drönarförare som är osäkra på vad som gäller i just deras närområde kan med fördel spana in LFV:s drönarkarta, där de nya reglerna redan skrivits in.

– De nya reglerna gör att vi får ett mer effektivt nyttjande av luftrummet samtidigt som det innebär förbättrad säkerhet, säger Jan-Olof Ehk, flygsäkerhetschef LFV, i ett pressmeddelande.