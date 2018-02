Lagom till att Sverige går in i slutskedet av handbolls-em börjar jag få problem med min digital-tv. En del av kanalerna saknar helt ljud, andra visar svart ruta med ett rullande felmeddelande från Com Hem. Efter att först ha försökt vänta ut felet ringer jag till slut upp Com Hem och får samtala med en trevlig kundtjänstmedarbetare. En halvtimme senare informeras jag om att strulet ska till tekniker och att jag ska avvakta vidare instruktioner.

Just kundnöjdheten för digital-tv är en dyster läsning för leverantörerna. Ser vi Svenskt kvalitetsindex senaste mätning hamnar nämnda Com Hem visserligen bland de bättre, men siffrorna är låga (63,6 procent kundnöjdhet). Överlag har den dessutom blivit sämre med åren. Många kunder verkar också dra sig för att kontakta leverantören med problem.

”Tendensen från 2016 att kunderna antingen är missnöjda eller mycket nöjda kvarstår och kunderna knyter fortfarande näven i fickan när det gäller klagomål. Det betyder exempelvis att de som haft anledning att klaga men inte gjort det är fortsatt många.”, skriver Svenskt kvalitetsindex.

Jag förstår att många sitter inne med kass utrustning som ställer till det i flera led, att det är min mikrovågsugn, betongvägg eller braskamin som i slutändan stoppar uppkopplingen och leder till att digital-tv:n helt tappar fattningen – men lite bättre behandling önskas, trots allt. Som att man faktiskt frågade om saker och ting fungerar när en felanmälan avskrivs. Varför så lite proaktivt arbete? Ingen vettig människa tycker ju det är roligt att tillbringa eftermiddagen i en telefonkö, och defintivt inte att tvingas göra det fler gånger än nödvändigt.

Ett hett tips till bredbandsleverantörer: Sluta behandla oss som idioter, så garanterar jag att ni får nöjdare kunder.

Problemet med hdmi-anslutningen började för ungefär en vecka sedan, innan det fungerade Tivo utan problem på samma tv. Felsökning gjordes bland annat genom att koppla in boxen på en annan skärm.

I samband med att denna krönika skrevs kontaktade vi Com Hems presschef och bad om en kommentar kring den påstådda buggen. Så här skriver Com Hem i ett mejl till oss:

"Vi har i dag 264 000 Tivo-kunder. För ett hundratal av dessa så har vi tyvärr upptäckt att Tivo-boxen och vissa tv-modeller inte ansluter till varandra via hdmi-kabel. Vi har gjort omfattande tester tillsammans med Samsung som tillverkar hårdvaran för att åtgärda felet, men tyvärr har vi inte nått hela vägen fram. Vi kommer att kontakta de kunder som fortfarande har det här problemet och erbjuda en lösning. Ett sätt att komma runt problemet under tiden är att använda en scart-kabel. Vi ber våra kunder om ursäkt för de inträffade och hoppas att de har tålamod under tiden."